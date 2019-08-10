خادم الحرمين يتكفل بنفقات الهدي عن 6500 حاج وحاجة

تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام، البالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم.



وقال وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، إن ذلك شمل جميع المستضافين في البرنامج، من بينهم حجاج فلسطين، وأسر شهداء حادث المسجدين الإرهابي بنيوزيلندا، وحجاج السودان، وأسر وذوي شهداء الجيش الوطني اليمني، إضافة إلى ضيوف البرنامج العام القادمين من 79 دولة حول العالم.