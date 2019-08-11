شيرين عبد الوهاب تعتذر لـ أحمد السعدني لهذا السبب

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على مواساة الفنان أحمد صلاح السعدني، بعد وفاة أم أولاده زوجته السابقة أمل سليمان، أول أمس الجمعة 9 أغسطس.



وكتبت شيرين عبد الوهاب تغريدة لها عبر تويتر، قالت فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بعزي في الفقيدة الغالية زوجة صديقي وأخويا أحمد صلاح السعدني السابقة وأم أولاده. أنا آسفة إني مش جنبك في الظروف دي.. في الجنة ونعيمها إن شاء الله ويصبر قلبك ويخليلك ولادك وباباك وأحبابك».



وتوفيت مساء ، الجمعة، أمل سليمان طليقة أحمد السعدني وأم أولاده، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة نُقلت على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.



وشيعت جنازة الراحلة أمل سليمان، بعد ظهر أمس السبت 10 أغسطس من مسجد سعاد كفافي، بمدينة السادس من أكتوبر.



