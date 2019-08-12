الاستحمام فى النافورة.. الاطفال يحتفلون بالعيد فى حديقة الازهر.. فيديو

تشهد بوابات حديقة الأزهر منذ الصباح الباكر، ازدحامًا وإقبالا كثيفا من قبل المواطنين على شباك التذاكر، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك علما بأن أغلب المترددين عليها صباحًا الأطفال والعائلات.



وشهدت البوابات زحامًا كبيرًا من قبل المواطنين وسط تكثيف أمنى من قبل رجال الشرطة.



واحتفل الأطفال والسيدات، في حديقة الأزهر على طريقتهم الخاصة، من خلال لهوهم تحت نافورة الحديقة والاستمتاع بالمياه، كوسيلة للتعبير عن مدى سعادتهم بقدوم عيد الاضحى المبارك والهروب من حرارة الجو.



كان العشرات منذ الصباح الباكر توافدوا إلى حديقة الأزهر انتظارًا لفتح شباك التذاكر، للاحتفال بعيد الأضحى في الحدائق وسط الهواء الطلق.