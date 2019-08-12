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رياضة

شاهد.. أحمد ناجى يؤدي مناسك الحج برفقة زوجته

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:47 م
احمد ناجى وزوجته
احمد ناجى وزوجته
محمد بدران
أدى احمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، مناسك الحج ، حيث نشر ناجى صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام جمعته بزوجته من أمام الحرم المكي.

وظهرت زوجة أحمد ناجى مرتدية الحجاب من أمام الكعبة حيث أدى الثنائي مناسك الحج وعلق قائلًا: "الحمد لله أتممنا الحج بفضل الله وكرمه ربنا يكتبها لكل مشتاق".

وكان ناجي قد أقيل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عقب الخروج من بطولة أمم أفريقيا وهو آخر قرار لاتحاد كرة القدم قبل أن يقدم استقالته.

يأتي قرار استقالة اتحاد الكرة المصري، عقب خروج المنتخب الأول من دور الـ 16 في بطولة أمم أفريقيا التي نظمتها مصر مؤخرًا.
شاهد.. أحمد ناجى يؤدي مناسك الحج برفقة زوجته

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