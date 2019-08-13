الارصاد تعلن استقرار حالة الطقس حتى نهاية عيد الاضحى.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إن حالة الطقس مستقرة حتى نهاية أيام عيد الأضحى على جميع أنحاء الجمهورية.



وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى" اليوم، الثلاثاء، أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام.



وحذرت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، سائقي المركبات من الشبورة المائية في الصباح الباكر، خاصة القريبة من الطرق الزراعية والمسطحات المائية.



ولفتت الدكتورة إيمان شاكر إلى أن الرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، كما أن حالة البحرين الأبيض والأحمر معتدلة ومهيئين لجميع عمليات الملاحة واستمتاع المواطنين بجميع الشواطئ.



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