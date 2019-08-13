ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الارصاد تعلن استقرار حالة الطقس حتى نهاية عيد الاضحى.. فيديو

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:25 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
مي محمد
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إن حالة الطقس مستقرة حتى نهاية أيام عيد الأضحى على جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى" اليوم، الثلاثاء، أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام.

وحذرت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، سائقي المركبات من الشبورة المائية في الصباح الباكر، خاصة القريبة من الطرق الزراعية والمسطحات المائية.

ولفتت الدكتورة إيمان شاكر إلى أن الرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، كما أن حالة البحرين الأبيض والأحمر معتدلة ومهيئين لجميع عمليات الملاحة واستمتاع المواطنين بجميع الشواطئ.

.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد تكشف الحالة الجوية للبلاد خلال الفترة المقبلة ..فيديو

الأرصاد: الطقس معتدل على السواحل الشمالية.. حار رطب على الوجه البحري..فيديو

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

تعرف على حالة الطقس خلال عيد الأضحى.. فيديو

الأرصاد تزف بشرى لـ المواطنين حول حالة الطقس وتحذر السائقين.. فيديو

الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى .. فيديو

ترشيحاتنا

الحجاج يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق

على موتوسيكل ريس.. نيرمين ماهر تبهر متابعيها بـ إطلالة مثيرة للجدل

اخبار الرياضة.. النصر السعودي إلى ربع نهائي أبطال آسيا.. بايرن ميونخ يقترب من استعارة كوتينيو برشلونة.. قائمة شرف منتخب مصر لناشئي اليد بعد التأهل لدور الـ 16 ببطولة العالم

لإحياء الحياة العربية القديمة.. الشريم: إقامة الفعاليات الثقافية على أرض المملكة يعكس عراقة التراث السعودي

الرأي: الرئيس السيسي يزور الكويت نهاية أغسطس الجاري

اسعار الذهب في مصر اليوم 13 - 8 - 2019 ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة