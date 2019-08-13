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احترس.. السماء تمطر بلاستيك

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:59 ص
جبل في كولورادو
جبل في كولورادو
أماني إبراهيم
أثار اكتشاف جديد، دهشة العلماء والباحثين حول العالم، بعد أن عثر باحثان على كميات هائلة من جزيئات البلاستيك خلال تحليلهما مياه أمطار ومياه جوفية.

وتحت عنوان "إنها تمطر بلاستيك"، تحدثت الدراسة الحديثة التي أجراها باحثان، عن كمية النفايات البلاستيكية التي تتخلل الهواء والماء والتربة وفي كل مكان تقريبا على الأرض، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وحلل الباحثان مياه الأمطار في كولورادو، حيث عثرا فيها على جزيئات بلاستيك بكميات ضخمة، مما يعني أن المياه التي يشربها الإنسان أيضا تحتوي على جزيئات بلاستيك.

وكان العثور على بلاستيك في عينات الأمطار التي جمعها الباحثان جريجوري، وويذرباي، أمرا لم يخطر على بالهما، وقال باحث المسح الجيولوجي الأمريكي: "أعتقد أنني كنت سأعثر على جزيئات من التربة أو المعادن ولكن بدلا من ذلك عثرت على ألياف بلاستيكية مجهرية متعددة الألوان".
احترس.. السماء تمطر بلاستيك

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