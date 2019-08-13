متابع يعنف شريف مدكور والأخير يرد: أنا معرفش أنت مين

تعرض الإعلامي شريف مدكور لهجوم من أحد متابعيه عبر فيسبوك بسبب "اللايف" وهو مستلقي على ظهره.



وكتب المتابع قائلا: "ما تبطل تعمل لايفات وأنت نايم على ظهرك واعمله بشكل متحضر ولو هتكتب أو تقول حاجة المفروض انك مذيع ليك قرائك وعيب اللي بتعمله ده عايز تعمل لايف اقعد على حيلك واعملة بطل تقعد تعمله وانت نايم".



ورد شريف مدكور على رسالة متابعه قائلا: "أتمنى جلسات الكيماوي تخلص حضرتكً علشان صحتي ترجع ومفضلش نايم ربنا يديلك الصحة ويكفيك شر المرض يا اصيل يا متحضر لما تدخل تكلم حد قول مساء الخير السلام عليكم hi اي حاجه علشان تكون أكثر تحضرا".



وتابع: "العشم ده لما نكون نعرف بعض أو أصدقاء لكن انا معرفش انت مين و بطل تبعت للناس تقول ان احنا أصدقاء انت كده بتكذب".



وكان شريف مدكور أعلن أصابته بسرطان القولون وهو ما دعاه إلى إجراء عملية جراحية مؤخرا.

