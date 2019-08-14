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عدوية يغازل اسعاد يونس .. وصاحبة السعادة ترد: يا حبيبي وحشتني

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:16 م
المطرب الشعبي، أحمد
المطرب الشعبي، أحمد عدوية
البهى عمرو
غازل المطرب الشعبي، أحمد عدوية، الفنانة إسعاد يونس، على الهواء، وقال لها " ايه الجمال ده يا إسعاد"، وردت إسعاد يونس: " ربنا يخليك يا حبيبي والله وحشتني".

وأضاف أحمد عدوية، خلال حواره مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «دي إم سي» أن هناك عِشرة كبيرة بينه وبين إسعاد يونس.

وغني عدوية أغنية سلامتها أم حسن، وأكد أن هذه الأغنية للمصريين بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

ووجه أحمد عدوية التهنئة لجميع المصريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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