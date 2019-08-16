قبل اختفائه من السوق.. طرق حفظ وتفريز التين الشوكي

يعتبر التين الشوكي من الفاكهة المحببة والتي يفضلها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، ولكن فترة تواجدها بالأسواق قصيرة جدا ولذلك تبحث الكثير من السيدات عن طرق تخزين التين الشوكي أو حفظه لفترة بعد انتهاء موسمه.





وقدمت الشيف منى المهدي طريقة حفظ التين الشوكي لاستعماله عصير .



الطريقة

كمية من التين الشوكي المقشر ومقطع إلى نصفين ثم يوضع في علبة بلاستيك صحي وتغلق جيدا وتوضع في المجمد لحين الاستعمال تخرج كمية وتطحن مباشرة مع عصير البرتقال أو حسب الذوق.





وأشارت منى إلى أن هناك بعض السيدات التي تحتفظ بالتين في الفريزر دون تقشيره بعد وضعه في الماء للتخلص الشوك بالقشر ثم وضعه في كيس أبيض أو علبة محكمة الغلق ويتلج وعند استخدامه يجب خروجه من الفريزر وتركه لمدة 10 دقائق ثم تقشيره بالسكينة وتقديمه بأطباق مثلج بعض الشئ وتناوله بارد .

