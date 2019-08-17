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لمنع التدخل البشري.. توجيه عاجل من الرئيس السيسى بـ مشروع الصوب الزراعية ..فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:49 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
شيرين عادل
وجه الرئيس السيسى سؤالا إلى اللواء محمد عبد الحي محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات المحمية، خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، قائلا "هل عندنا رقمنة للمشروع كله يعنى الداتا من كل صوبة والقائمين عندنا؟"، ليرد الأخير "كله متسجل عندنا يا ريس".

وطالب الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، اليوم السبت بعدم وجود أي تدخل للعنصر البشري، قائلًا "مش عايز تدخل بشرى في كتابة تقارير الصوب الزراعية والخاصة برصد عدد القطاعات والأفدنة، والصوب الزراعية، الإنتاج اليومى بهدف السرعة فى تسجيل هذه البيانات والبديلة للجانب البشرى". 

وافتتح الرئيس السيسى عددا من مشروعات الصوب الزراعية اليوم السبت، والتى تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، إضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.

يعد المشروع الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكبر فى مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى.

كما يعد مشروع الصوب الزراعية، من المشروعات القومية، وتشارك فيه عدة من الجهات، ويهدف لإنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلًا عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة، الخالية من الملوثات، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.

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