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المجلس العسكري السوداني: مصر لعبت دورا كبيرا في حل مشاكلنا.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 04:53 ص
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أثنى الفريق ياسر عطا، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، بالدور المصري الذي تلعبه القيادة السياسية المصرية لحل أزمة السودان.

وقال عطا خلال مداخله هاتفيه له في برنامج " أخبار TeN"، الذي يعرض عبر شاشة TeN: "مصر لها دور كبير عبر التاريخ ليس فقط في السودان، ولكن في العالم العربي والاسلامي والعمق الأفريقي وساهمت في استقرار الأمن في السودان عن طريق تغيير وجهات النظر من أجل الوصول إلى حل يضمن سلامة البلد".

وأكد عطا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له دور كبير في حل المشاكل السودانية، فضلًا عن السفارة المصرية في الخرطوم، مؤكدًا أن مصر لعبت دور كبير في السودان، ودورها يُعد محوريًا.

وأضاف: "أرجو أن يمتد دعم مصر للسودان حتى يتعافى سياسيا واقتصاديا".

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