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ليسوا أسرى حرب.. الخرباوي: عناصر الإخوان في السجون على ذمة قضايا وجرائم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:27 ص
الإرهابي خيرت الشاطر
الإرهابي خيرت الشاطر وبديع
هاني حسين
قال الكاتب والمفكر الإسلامي ثروت الخرباوي، إنه في فترة الستينات أمر حسن الهضيبي مرشد الإخوان عناصر الجماعة الإرهابية في السجن بكتابة خطابات اعتذار للرئيس الراحل جمال عبد الناصر من أجل الإفراج عنهم، مؤكدين وقوفهم بجانب الدولة.

وأضاف ثروت الخرباوي في تصريحات تليفزيونية، أنه عندما قام السادات بإخراج عناصر الإخوان من السجون قاموا بتكوين تنظيم من جديد وقتلوا السادات.

وتابع ثروت الخرباوي:" التنظيم ضعيف ويريدون إعادة تكوين التنظيم مرة أخرى ويعملون في الخفاء، موضحا أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يقومون بتجنيد أفراد وهم داخل السجن".

وأكمل ثروت الخرباوي:" عناصر الإخوان المتواجدين داخل السجون ليسوا أسرى حرب لكنهم محبوسين على ذمة قضايا والانتماء إلى تنظيم الإخوان الإرهابي جريمة في حد ذاتها ونرفض مبادرة التصالح".

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