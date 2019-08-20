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أمريكا تهدد: أي جهود لـ مساعدة الناقلة الإيرانية قد نعتبرها دعما لـ منظمة إرهابية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:45 ص
ناقلة النفط الإيرانية
ناقلة النفط الإيرانية
أحمد قاسم
قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية، التي احتجزتها سلطات جبل طارق الشهر الماضي، قد يُنظر لها على أنها دعم لمنظمة تدرجها واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأضاف المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن أبلغت اليونان بأن الناقلة الإيرانية تنقل النفط إلى سوريا بشكل غير شرعي.

وكان قد تم التحفظ على الناقلة الإيرانية، للاشتباه في أنها تنقل حمولة نفط إلى سوريا، في ما يعد خرقا للعقوبات الأوروبية.

ورفضت السلطات في جبل طارق طلبا أمريكيا آخر بالتحفظ على الناقلة.

وقالت السلطات في جبل طارق إنه لا يمكنها الامتثال لطلب واشنطن، على أساس أن العقوبات الأمريكية على إيران لا تلزم الاتحاد الأوروبي.

واحتجزت الناقلة الإيرانية، وطاقمها المكون من 24 شخصا من الهند وروسيا ولاتفيا والفلبين، بمساعدة البحرية البريطانية يوم 4 يوليو، بعد أن أشارت حكومة جبل طارق إلى أنها متجهة إلى سوريا، في ما يعد خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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