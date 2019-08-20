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مرأة

علي الطريقة السوري.. ساندوتش شاورما الدجاج

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:48 ص
شاورما الدجاج
شاورما الدجاج
ريهام قدري
اذا كنت من هواة تقديم اكلات بطريقة احترافية ويعشقها الجميع يمكن ان تتعرفي علي طريقة عمل شاورما الدجاج علي الطريقة السورية.

المقادير:
4 صدور فراخ مقطعة شرائح رفيعة + 4 فصوص ثوم مفروم
2 ملعقة طحينة كبيرة + 4 معالق لبن كبيرة
1 بصلة مقطعة شرائح + 2 ملعقة زيت زيتون أو ذرة+ ¼ كوب خل او ليمون
1 ملعقة صغيرة بهارات فراخ + ½ ملعقة صغيرة كمون وفلفل أسود أو أبيض وبابريكا وكارى وكركم وملح + ½ كوب فلفل اخضر مقطع شرائح رفيعة + ¼ كوب بقدونس مفروم
½ كوب طماطم مقطعة شرائح

الطريقة:
قطعي صدور الفراخ الى شرائح صغيرة ورفيعة حتى يتم نضجها بسهولة ونقوم بتقطيع البصل والطماطم شرائح .

ضعي شرائح الفراخ فى بولة ونضع عليها البهارات والملح واللبن والطحينة والبصل والثوم والخل أو الليمون وملعقة زيت زيتون أو ذرة ونخلطهم مع بعض وتترك هذة الخلطة من 3 الى 4 ساعات حتى تتشرب من التتبيلة ومن الأفضل تحضيرها وتتبيلها قبلها بيوم حتى تتشرب من التتبيلة جيدا.

سخني المقلاة وضعي ملعقة زبدة وبعد ذلك ضعي خليط الفراخ وقلبيه على نار عالية لمدة دقيقة ثم على نار هادئة ثم نضع الطماطم والفلفل والبقدونش مع الاستمرا بالتقليب حتى يتم النضج دون أن تجف الفراخ لابد من وجود صوص بها وتقدم مع البطاطس المحمرة أو فى عمل الساندوتشات.

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