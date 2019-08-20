200 فدان لتوفير فرص عمل لـ 40 شابا في الوادي الجديد

أعلن المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، أنه يجرى حاليا إنهاء إجراءات البدء فى حفر بئر الظهير الزراعي بقرية البشندي، وذلك لاستصلاح 200 فدان يتم توزيعها على الشباب من أبناء القرية من غير الحاصلين على عمل خاص أو حكومي.



وأكد عادل عباس إلى أنه تم الانتهاء من تمهيد وتسوية الطريق المؤدي للبئر، تمهيدا لبدء أعمال الحفر، مشيراََ إلى أن عدد المستفيدين من المشروع من شباب القرية يبلغ 40 شابا بواقع أفدنة لكل شاب، وذلك في إطار حرص المحافظة على التوسع في الاستثمار الزراعي وتوفير فرص عمل للشباب.



من جانبه أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه سيتم منح قروض للجمعيات التي تباشر مشروعات الظهير الزراعي بمراكز المحافظة الخمس، وذلك لاستكمال المشروعات الخاصة بها، مشيرا إلى أن هذه القروض ستوجه للجمعيات التي بدأت فعليا في استصلاح الأراضي وحفر آبار المياه.



وأشار إلى أن مشروع الظهير الزراعي أحد المشروعات الواعدة التي تبنتها المحافظة في الفترة الأخيرة بهدف استصلاح وزراعة المناطق الصحراوية التي تتخلل قرى المحافظة بهدف تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وذلك عن طريق تكوين شركات مساهمة شبابية أو عن طريق الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن كل جمعية وشركة ستصطلح مساحة نحو 200 لــ 250 فدانا دفعة واحدة يستفيد منها كل شاب بمساحة من 3 لــ 5 أفدنة.

