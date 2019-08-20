بعد فوزهم بـ كأس العالم.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي لـ منتخب ناشئي اليد

قال عبده عبد الوهاب، رئيس بعثة كرة اليد فى مقدونيا، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع منتخب ناشئي اليد كان أبويا يسوده الكثير من الود والإحترام.



وأضاف عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن، الرئيس طالب اللاعبين بالاهتمام بالدراسة بجانب اللعب فى المنتخب.



وأشار إلى أنه منتخب ناشئي اليد به لاعبين فى كليات الطب والهندسة، ولذلك الرئيس حثهم على التقدم والتميز.



وتابع أن الرئيس طالب من اللاعبين الاستعداد للبطولة المقبلة التي من الممكن أن تتم فى مصر فى 2020.



وأوضح أن احتفال الرئيس بالاعبين رفع الروح المعنوية لهم، وأكد أن وزارة الشباب و الرياضة منحت اللاعبين 150 ألف جنيه.

