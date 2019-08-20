الانتقالي السوداني: تعيين رئيس الوزراء الجديد وأداء المجلس السيادي اليمين غدا

عرضت قناة «أكسترا نيوز» نبا عاجل عن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان يؤكد تعيين رئيس الوزراء الجديد وأداء المجلس السيادي اليمين غدا.





وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان إرجاء عملية حل نفسه، وبالتالي إرجاء إعلان المجلس السيادي بناء على طلب من قوى إعلان الحرية والتغيير.





وحسب "سكاي نيوز"، قال المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان الفريق شمس الدين الكباشي إنه تم إرجاء تشكيل المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بناء على طلب قوى الحرية والتغيير حتى تتمكن من التوصل لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس.



