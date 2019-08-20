عائلة تعثر على ضفدع في السلطة .. فيديو

تداول رواد موقع التغريدات القصيرة الشهير تويتر، يظهر تجربة عائلة تعرضت لموقف فى غاية الصعوبة فى ولاية ويسكونسن الأمريكية، بعدما عثرت على ضفدع حى فى السلطة.



تعود تفاصيل الواقعة عندما كانت الشابة كارلي آلن بصحبة عائلتها لحظة اكتشاف الأمر، فقامت بتصوير الواقعة ونشرتها على تويتر.



ويتضح من الفيديو سماع صوت باقى أفراد العائلة، وهم يشعرون بالاشمئزاز بسبب تواجد الضفدع داخل طعامهم.



يذكر أن العائلة كانت قد اشترت السلطة من مطعم شهير بالولاية، إلا أنها تواصلت مع المطعم وأعادت الطعام واستردت أموالها من جديد.







