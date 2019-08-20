ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عائلة تعثر على ضفدع في السلطة .. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:43 م
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد موقع التغريدات القصيرة الشهير تويتر، يظهر تجربة عائلة تعرضت لموقف فى غاية الصعوبة فى ولاية ويسكونسن الأمريكية، بعدما عثرت على ضفدع حى فى السلطة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما كانت الشابة كارلي آلن بصحبة عائلتها لحظة اكتشاف الأمر، فقامت بتصوير الواقعة ونشرتها على تويتر.

ويتضح من الفيديو سماع صوت باقى أفراد العائلة، وهم يشعرون بالاشمئزاز بسبب تواجد الضفدع داخل طعامهم.

يذكر أن العائلة كانت قد اشترت السلطة من مطعم شهير بالولاية، إلا أنها تواصلت مع المطعم وأعادت الطعام واستردت أموالها من جديد.



موضوعات متعلقة

آخر صورة في حياة جيني ريفيرا قبل وفاتها بـ 10 دقائق

بعد انتهاء إجازته.. سفير كندا يعبر عن سعادته بالعودة إلى مصر بهذه الطريقة

بعد 50 عاما سيدة إندونيسية تحكي فرق تجربة الحج قبل وبعد.. فيديو

ترشيحاتنا

قذاف الدم يكشف المستور: أردوغان حصل على 30 مليار دولار من القذافي

نجم الأهلي السابق: مستعد لتولي منصب المدرب العام وتوقعت رحيل لاسارتى

مفاجأة في الاعترافات .. الأمن يضبط شخصا يرتدي نقابا أثناء سرقة شقة صاحب شركة بالقليوبية

علاج غازات البطن عند الأطفال .. كل ما تحتاج معرفته من الألف للياء

رئيس اتصالات البرلمان: القانون يجرم إنشاء حساب وهمي على فيس بوك.. فيديو

شاهد.. ياسمين صبري تبهر الجمهور بإطلالة جديدة

ضجة على السوشيال ميديا.. لحظة غرق نرمين الفقى وهذا الفنان ينقذها

بعد تعرضه لوعكة.. نكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمود ياسين

الفيفا يوافق على تعيين لجنة لـ إدارة اتحاد الكرة .. الجناينى رئيسا ومفاجأة فى النائب

اخبار البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم والإخلاء خلال 3 سنوات.. و5 أمور تؤدي للفصل عن العمل

بعد دقائق من إعلان الخامسة.. تركي آل الشيخ يعلن سادس صفقات ألميريا

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة: كنت مفلس وعاوز أسرق تليفونه

انطونيو كلمة السر .. أول إجراء من ميتشو بخصوص لاعبى الزمالك

بفستان أبيض ملفت... يسرا اللوزى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

استمرار نظام الثانوية العامة الجديد.. السيسي يوجه بالإسراع في تطبيق نظام التعليم

الإخلاء خلال 3 سنوات.. مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

أحمد موسى: المصريون سحبوا 31 مليار جنيه من البنوك وأنفقوا 200 مليون على السينما في العيد.. فيديو

قذاف الدم يكشف المستور: أردوغان حصل على 30 مليار دولار من القذافي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

علاج غازات البطن عند الأطفال .. كل ما تحتاج معرفته من الألف للياء