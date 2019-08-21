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قبلة تتسبب في وفاة وإصابة شابين

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:28 ص
صدى البلد
كريم جمال
لم يكن يتوقع هذا الثنائى أن قبلتهما سويًا فى شرفة الفندق، ستقتل أحدهما، بعدما لقيت شابة (28 عاما) مصرعها، أما الشاب (30 عاما) فأصيب إصابات بالغة نقل على إثرها للمستشفى.

تعود التفاصيل عندما كان الشاب فى لحظة رومانسية مع حبيبته الكندية، حتى سقطا سويًا من على ارتفاع أكثر من 3 أمتار فى منتجع لو كانيت، بالقرب من مدينة كان الفرنسية.

وأصيب الشاب بإصابات بالغة نقل بسببها إلى مستشفى باستور في نيس بعدج منتصف الليل، ورغم أن الشابة كانت جروحها طفيفة إلا أنها توفيت.

وفسر المحققون أن الإحتمال لذلك محاولة الرجل حمياتها لحظة سقوطهما، بينما تحقق الشرطة الفرنسية فى الحادث لمعرفة التفاصيل.
قبلة تتسبب في وفاة وإصابة شابين
قبلة تتسبب في وفاة وإصابة شابين

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