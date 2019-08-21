بدون أدوية.. نوع من الفواكه يعزز مناعتك ويحارب الضغط

للأفوكادو فوائد صحية عديدة فهو علاج فعّال للعديد من الأمراض كما يساعد فى محاربة رائحة الفم الكريهة.
ويكسر تناول الأفوكادو بانتظام، أي اختلالات في الجهاز الهضمي ، مما يساعد على تنشيط أنفاسك من الداخل إلى الخارج.. إليك أبرز فوائده يقدمها موقع "برايت سايد".
1. تعزيز مناعتك
الأفوكادو من الفواكه فهو مليئ بالعناصر الغذائية والفيتامينات الأساسية ، فإنها تلعب دورًا مهمًا في تعزيز مناعتك. يساعد محتوى فيتامين E في الأفوكادو بشكل أساسي على تعزيز مناعة جسمك
2 -القضاء على التجاعيد
بدلًا من اللجوء إلى المنتجات الشائعة لمحاربة التجاعيد والعلامات ، فكر في إضافة المزيد من الأفوكادو إلى روتين جمالك.
مثلما ستعزز هذه الفاكهة الرائعة نظامك الغذائي ، يمكنها تحسين حالة بشرتك عند استخدامها كعلاج تجميل وصنع عجينة من هذه الفاكهة لتفتيح الندبات وترطيب بشرتك.
3. ترطيب شعرك
الأفوكادو يساعد على ترطيب شعرك لغناها بالفيتامينات B و E في الأفوكادو تقوية وحماية شعرك وتلجأ العديد من النساء والرجال إلى المنتجات التجارية للمساعدة في تحفيز نمو الشعر و يعد الأفوكادو خيارًا ممتازًا لتوليد نمو الشعر. نظرًا لأن معظم تساقط الشعر يحدث نتيجة للشعر التالف والجاف ، فإن استخدام هذه الفاكهة كعلاج للشعر سيساعد على تنظيم نمو شعرك.
4. تحسين ضغط الدم لديك
خالي من الصوديوم ، أثبت الأفوكادو أنه علاج فعال لخفض ضغط الدم بالإضافة إلى ذلك ، من المحتمل أن يكون محتواها من البوتاسيوم فائدة أخرى تساعد على تحسين ضغط الدم لديك. علاوة على ذلك ، عند تناولها كبديل عن التوابل الدهنية المماثلة ، يمكن للأفوكادو تحسين ضغط الدم لديك.
5. فقدان الوزن
الأفوكادو مليء بالدهون الصحية التي ستساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت وستساعدك هذه الفواكه المغلفة بالمغذيات على خفض السعرات الحرارية وفقدان الوزن أثناء تخزين المواد المغذية.
6. تقليل تلف الكبد
الأفوكادو يقلل من خطر تلف الكبد. هذه المركبات العضوية تساعد على تحسين صحة الكبد. وبالتالي ، فهي واحدة من أفضل الخيارات الصحية لمكافحة التهاب الكبد C.
7 . الأفوكادو يساعد فى علاج غثيان الصباح
أن الأفوكادو واحد من أفضل العلاجات الطبيعية و ستتمكن النساء الحوامل من زيادة تناولهن للفيتامين B6 ، مما يقلل في النهاية من القيء والغثيان.
8. علاج بشرتك
تساعد العديد من المعادن والفيتامينات الموجودة في الأفوكادو على الحفاظ على بشرة صحية. الكاروتينات في الأفوكادو تساعد على تقليل أضرار الأشعة فوق البنفسجية.