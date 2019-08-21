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رياضة

شباب الأهلي يفوز على العبور 6 - 1 ودياً

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:30 ص
صدى البلد
عبد الحكيم أبوعلم
حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي (مواليد 1999) فوزًا كبيرًا على ضيفه العبور، بنتيجة ٦ – ١، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار استعدادات الفريق الأحمر للمشاركة في بطولة الجمهورية.

جاءت أهداف الأهلي عن طريق صلاح يحيى (هدفان)، وصالح نصر ومحمد أحمد “بيسو” ومحمود بشار ومحمد شكري بهدف واحد لكل منهم.

وقال عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب بالأهلي، إن المباراة كانت فرصة جيدة للتعرف على مستويات اللاعبين، وتجهيزهم بشكل جيد قبل بداية الموسم.

ويستهل فريق شباب الأهلي مشواره في بطولة الجمهورية يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر المقبل بمواجهة ضيفه، سموحة، قبل أن يلتقي مع الزمالك في لقاء القمة بالجولة الثانية.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وإيهاب غنيم مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات.

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