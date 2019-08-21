أمير عزمي: ميتشو يملك سيرة ذاتية جيدة.. ويجب أن يكمل على ما بنيناه.. فيديو

أكد أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المدير الفني الجديد للأبيض ميتشو يملك سيرة ذاتية جيدة.



وقال أمير عزمي مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ميتشو يملك سيرة ذاتية جيدة، ودرب في العديد من الأندية بإفريقيا، أتمنى له التوفيق هو وجميع الجهاز الفني الجديد".



وأكمل أمير عزمي مجاهد : "نجحنا في التتويج بالكونفدرالية، ولم يكن هناك توفيق في بطولة الدوري، يجب أن يبني ميتشو من هذه النقطة ويكمل وراء ما بنيناه، فلديه فرصة التتويج ببطولة بوقت قصير".