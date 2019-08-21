طبيبة تشوه فم مريضة وتترك ثقبا في لثتها

في صورة جديدة لسيناريو الإهمال الطبي الذي يتكرر يوميًا مع اختلاف المشهد واختلاف معاناة المريض، والتي يتم التعامل معها إما من دكتور غير مختص أو لم يفقه يومًا في الطب شيئًا، لتكون النتيجة في نهاية المطاف زيادة في معاناة المريض أو كارثة تودي بحياته.





ذهبت الأم «أحلام ابراهيم» مع ابنتها فاطمة أحمد لزيارة الطبيب، بعدما اشتكت من ألم "فظيع" في ضرسها، قطعا الكشف عند طبيبة أسنان تدعى «نجلاء» في مستشفى «جراحات اليوم الواحد» بمنطقة المرج - القاهرة، وبعد انتظار دخلت الأم لتجلس تحت يد الطبيبة معتقدة أنها أخيرًا سترتاح من ألم "يطير النافوخ".





لكن لم تتوقع أن تدخل في معاناة أخرى بسبب قلة خبرة الطبيبة التي مدت يدها في فمها لتقوم بخلع "ضرس" آخر سليم بدلًا من المتضرر، وعندما انصدمت الأم وابنتها استطردت الطبيبة بكل ثقة "مش قادرة اخلع الضرس فخلعت اللي جنبه"، تحدث «صدى البلد» لـ فاطمة ابنة المريضة التي قالت "انصدمت من صراحتها" لدرجة أني لم استطع فعل شئ.





ليس هذا فحسب بل شوهت الطبيبة فم الأم من الداخل بإحداث "ثقب عميق" في اللثة العليا "سقف الفم"، نزفت الأم كثيرًا وكادت أن يغمى عليها من شدة الألم بينما "ساندتها" ابنتها فاطمة التي لم تستطع اتخاذ أي موقف ضد الطبيبة من هول الموقف وقلقها الشديد على والدتها.



