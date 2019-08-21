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رياضة

اليوم.. الألومنيوم يواصل ودياته بمواجهة بترول أسيوط

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:56 ص
صدى البلد
كتب : رباب الهوارى
يلتقى الفريق الأول للكرة بنادى الألومنيوم، بقيادة ياسر الكنانى المدير الفنى، نظيره بترول أسيوط بقيادة محمد عبدالسميع ، فى الرابعة من عصر اليوم، وديا، على ملعب الأول ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وقال صلاح صالح مدير عام النادي والمشرف علي الفريق ، لـ" صدى البلد " إن مباراة الفريق الودية أمام بترول أسيوط تعد فرصة جيدة أيضا واحتكاك قوى للاعبين بفريق قوى مثل الفريق البترولي .

وأشار إلى أن الجهاز الفني يسعي للدفع باللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم وكذلك الاطمئنان والوقوف على مستوى اللاعبين قبل السفر لمعسكر الفريق الخارجى .

كان فريق الألومنيوم قد خاض مباراة ودية أمام أسمنت أسيوط وفاز فيها بهدفين نظيفين ومن قبلها خاض ودية مع شبان قنا بملعب شبان قنا وفاز بهدف للاشئ ،واليوم لعب ثالث ودياته مع شبان قنا وفاز بنتيجة 2/1 ولقاء بترول أسيوط يعتبر الودية الرابعة لفريق الألومنيوم .

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