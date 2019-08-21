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رياضة

أمير مجاهد يتحدث عن أزمته مع أيمن حافظ: أخدت حقي بلساني مش هضرب واحد قد أبويا.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:14 ص
صدى البلد
محمد رشاد
تحدّث أمير عزمي مجاهد، مدرب مساعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن أزمته مع أيمن حافظ المنسق العام السابق بالنادي.

وقال أمير عزمي مجاهد، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "الناس صورت المشكلة بيني وبين أيمن حافظ وكأنها حرب استنزاف، أنا بعرف حدودي مع اللي أكبر مني كويس وعمري ما أعرف أغلط مع حد". 

وتابع أمير عزمي مجاهد "الأزمة بدأت بعد المعسكر الخارجي كان النقاز وحازم إمام متألقين ومميزين وكانت في حيرة مين يلعب، خالد جلال قالهم إن ممكن يكون في روتيشن بين الثنائي".

وأوضح أمير عزمي مجاهد: حازم إمام كان غاضبًا ولكن بدون افتعال أي أزمات، ترك المران وطلبت من خالد جلال أن يتركه وأنه سوف يعود.

واستطرد أمير عزمي مجاهد: علمنا بعد ذلك أن الأمر وصل للإدارة، وكان الرد قوي فقلت لأيمن حافظ: "فيه أسلوب أحسن من كدا.. انت راجل كبير"، ولكنه تمادى "وقتها خدت حقي فقط بلساني".

وأكمل أمير عزمي مجاهد: "أنا مش متربي في الشارع، صعب أضرب حد قد أبويا، ولكن مكنش ينفع أسكت على اللي قاله، ووجهت له جملة: "انت راجل أهلاوي".

واختتم أمير عزمي مجاهد تصريحاته: "حديثه معي كان قوياً للغاية لدرجة أنني اعتقدت أنه يمزح معي".

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