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Xiaomi تبيع 60 مليون نسخة في النصف الأول من 2019

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:08 ص
صدى البلد
كشفت تقارير تقنية أن شركة Xiaomi الصينية باعت 60 مليون هاتف فى النصف الأول من العام الجاري، بقيمة استثمارات تخطت 13.5 مليون دولار أمريكى.

ومقارنة بأرقام العام الماضى قد زادت نسبة الأرباح عن العام الماضى بقيمة 810 مليون دولار، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذى لشركة Xiaomi الصينية لى جون.

ومن ناحية أخرى شملت الأرباح نسية زيادة فى مبيعات تلفزيونات الشركة الصينية، التى باعت أكثر من 5.4 مليون جهاز داخل الصين، بزيادة بلغت قيمنتها 467 مليون دولار عن العام الماضى.

يذكر أن شركة Xiaomi الصينية أصبحت منافسا قويا فى سوق الهواتف الذكية، وباتت تهدد عرش كلًا من هواوى وسامسونج.

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