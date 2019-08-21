حظك اليوم الأربعاء 21 /8 /2019 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك سنقدم لهم حظك اليوم الاربعاء 21 /8 /2019 توقعات الأبراج، وذلك حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، حيث إنه يمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.





وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الاربعاء 21 /8 /2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، حيث نتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان.





الابراج اليومية الاربعاء 21 (أغسطس) 2019





الحمل

من21 /3 إلى 20 /4





ماليا ومهنيا: القمر في منزل المال مما يجعل اليوم مناسبا للاهتمام بالماديات أو تصعيد ملف شخصي بشرط أن تراجع جيدا حساباتك.





اجتماعيا: تستطيع اليوم أن تتحرك بذكاء وتهرب بلطف من سيطرة البعض.





الثور

من 21 /4 إلى 21 /5





عاطفيا: القمر في برجك ويمدك ذلك بكل السحر والتألق والجاذبية.





مهنيا: الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لتدارك الأخطاء ولديك إمكانية للتطور مما يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.





الجوزاء

من 22 /5 إلى 21 /6





اجتماعيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تبتعد عن الأضواء وأن تعمل في سرية وأن تنتبه لصحتك.





مهنيا: تميل نحو التأمل ويساعدك ذلك على تصحيح الأخطاء مع الآخرين.





السرطان

من 22 /6 إلى 22 /7





مهنيا: اليوم مناسب لتحقيق إنجازات مهمة وتتابع واجباتك ومسئولياتك بنجاح.





اجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر.. لن تكون وحدك ومن السهل أن تجد دعما من الأصدقاء.





الأسد

من 23 /7 إلى 22 /8





مهنيا: ينصحك الفلك بالتزام الهدوء وترتيب أولوياتك ويجب أن تتجنب سوء التفاهم في محيطك المهني.





اجتماعيا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك تشعر بالتوتر والضغط، فقط تجنب النقد اللاذع كي لا تثير غضب البعض.





العذراء

من 23 /8 إلى 22 /9





ماليا وعاطفيا: الفلك يساعدك اليوم على اتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكل مالية أو حل مشاكل مع الجنس الآخر.





اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل الحظ مما يجعل الوقت مناسبا للسفر ولقضاء أوقات سعيدة.





الميزان

من 23 /9 إلى 22 /10





ماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك يقظة ذهنية وتتألق في البيع والشراء.





مهنيا: تتحرر من ضغوط واليوم مناسب للتخطيط جيدا للمستقبل.





العقرب

من 23 /10 إلى 22 /11





اجتماعيا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق مما يجعلك تميل للعصبية والتوتر سريعا وتشغلك ألغاز تحيرك.





عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تطلب عدلا مطلقا، وحاول أن تتفهم مشاعر الطرف الآخر.





القوس

من 23 /11 إلى 21 /12





مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمدك بالإصرار وبالحماس ويجعلك تتحرك كإعصار وتحرك كل ما هو ساكن.





ماليا: الشمس في منزل الحظ تدفعك للتصرف بكياسة وتبدو يقظا وتلفت الأنظار بأسلوبك وحسن تصرفك.





الجدي

من 22 /12 إلى 20 /1





عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بمشاعر دافئة تجعلك مهتما ومتفهما.





عائليا ومهنيا: اعتمد على ما لديك من آمال كبيرة ورغبة في الإصلاح.





الدلو

من 21 /1 إلى 19 /2





اجتماعيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. حاول أن تهدأ ولا تبخل بمجهودك على عائلتك ومن تحبهم.





مهنيا: قد تجد أن بداخلك تساؤلات تشغلك.. وعليك أن تنتبه وتحمي مصالحك بهدوء ولباقة.





الحوت

من 20 /2 إلى 20 /3





عائليا: القمر في منزلك الثالث يمنحك اليوم قدرة كبيرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على جميع أفراد الأسرة.



