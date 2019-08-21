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رياضة

أسوان يحدد موعد معسكره في القاهرة استعدادًا لـ الدوري الممتاز

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:53 ص
نادي أسوان
نادي أسوان
كتب :رباب الهوارى
استقر مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، علي موعد معسكر الفريق بالقاهرة والذي سينطلق يوم 27 أغسطس، ويستمر حتي 10 سبتمبر، ضمن مراحل استعدادات الفريق بفترة الإعداد للموسم الجديد بدورى الأضواء والشهرة .

واوضح مصطفي أمين، المشرف علي فريق أسوان، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الفريق سيختتم معسكره في الأكاديمية البحرية بلقاء فريق سوهاج "وديا" والذي سينتهي يوم 25 أغسطس المقبل.

وأضاف: وبعدها يبدأ الفريق في المرحلة الثالثة من فترة الإعداد بالقاهرة يوم 27 أغسطس، ويستمر حتي يوم 10 سبتمبر المقبل.

واشار أمين إلى أن الفريق سيخوض العديد من الوديات بمعسكر القاهره للوقوف والتأكد من مستوى اللاعبين واختيار القوام الأساسي للفريق والذي سيعتمد عليه المدير الفنى في الدورى الممتاز.

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