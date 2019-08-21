أهم حاجة المدرب والموقع.. صباح البلد يقدم نصائح لاختيار الجيم المناسب.. فيديو

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مع الإعلامية فرح طه، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم.



ووجّه الكابتن حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد"، المقدم على قناة "صدى البلد"، اليوم، الأربعاء، عدة نصائح للمواطنين، تساعدهم في اختيار "الجيم والمدرب" الأنسب لهم، ومن أهمها:



- اختيار الجيم الأقرب إلى المنزل

- اختيار الجيم الذي يتضمن التدريبات الجماعية والأجهزة الكثيرة

- اختيار الجيم الذي يساعد المدربون متدربيه

- اختيار الجيم الذي يقدم لك برنامج تدريب يناسب جسمك

- اختيار الجيم الذي يكون مدربه حاصلا على شهادات في مجال الصحة البدنية والتربية الرياضية