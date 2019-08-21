أنصار حماية البيئة يهاجمون الأمير هاري وزوجته ميجان.. لهذا السبب

هاجم أنصار حماية البيئة الأمير هارى وزوجته ميجان ، دوق ودوقة ساسكس، لاستخدامهما طائرات خاصة فى القيام برحلات لجنوب فرنسا وإبيزا فى فترة لم تتجاوز عدة أيام.



واتهم أنصار حماية البيئة أمير ساسكس ودوقة ساكس بالرياء بعد التقاط صور لهما وهما يستقلان طائرة خاصة معهما طفلهما البالغ مع العمر ثلاثة أشهر مرتين الاسبوع الماضى فى زيارتين لنيس وبفرنسا ،رغم حديثهما المتكرر عن ضرورة حماية البيئة.



وزعمت صحيفة صن أن الزوجين عادا من ابيزا بطائرة خاصة أيضا قبل التوجه لنيس ،ويرى المنتقدون أن أفعال هارى وميجان تتناقض مع أقوالهما وموقفهما المعلن بضرورة حماية المناخ.



ومما زاد من الانتقادات أن البصمة البيئية أكدت أن الطائرات الخاصة أكثر ضررا على البيئة من الطائرات التجارية .