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خبير يكشف عن 3 محاور أساسية لرفع معدلات النمو الاقتصادي.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:53 ص
إقتصاد مصر
إقتصاد مصر
توك شو
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن زيادة التقارير حول تحسن وضع الاقتصاد المصرى، خاصة التابع لـ هارفارد حول نمو الاقتصاد المصرى، يجعل لمصر قدرة تنافسية في رفع المستوى الاقتصادي والقيام بتحسين الاقتصاد الرقمي والمعلوماتي.

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية "الأولى"، أن الحكومة المصرية تقوم بوضع خطط ومعلومات عن الاقتصاد المصرى لنشره داخل الدولة وخارجها أمام جميع المستثمرين.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أنه توجد ثلاثة محاور أساسية لرفع معدلات النمو الاقتصادي، أولها الإصلاح النقدي والسياسة المالية، ثم الاقتصاد الهيكلي الذي يتم التحرك فيه حاليا.

وأكد الدكتور هشام إبراهيم، أن إدراج الاقتصاد الرسمى مع الاقتصاد غير الرسمى سيفيد كل من يعمل في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه سيجعل الدولة تراه بشكل جيد ويحظى بنصيبه من الموارد المختلفة.

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