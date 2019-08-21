صلاح عبدالله يكشف حقيقة سخريته من إليسا

أعاد الفنان صلاح عبدالله مشاركة التغريدة الساخرة، التي كتبها أمس عبر حسابه الرسمي على تويتر، ومازح فيها جمهورها حول تفكيره في اعتزال التمثيل، لينشرها مجددًا اليوم بتعليق جديد كتب فيه: «هزاراية..مجرد هزاراية..واللهِ ماكانت عالبال .. ألهمني بيها المولى وأنا في أسوأ حال .. وقفزت عليكم ياحبايبي من باب الارتجال .. ولما شفت ردودكوا عليها القلب رد بجد وقال .. اللهم دِمها نعمة وإحفظها مالزوال».



جاء ذلك بعدما نشر الفنان صلاح عبدالله تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، داعب فيها جمهوره بمزحة ساخرة حول تفكيره في إعلان اعتزال التمثيل ثم التراجع عن قراره.



وكتب، صلاح عبدالله، في تغريدته قائلًا: "بفكر أعلن اعتزالي التمثيل وإنتوا تهشتجوني وتتحايلوا عليا:إوعى ياصاصا إوعى تعمل كدا وعشان خاطركم أرجع أمثل تاني بس خايف أعمل كدا ماحدش يقول إوعى".



وتكهن متابعو صلاح عبدالله، على تويتر، بأنه يقصد الفنانة اللبنانية إليسا، التي أعلنت أن الألبوم القادم هو أخر ألبوم لها وبعدها سوف تعتزل الغناء، فكتب متابع قائلًا: "الكلام ع أليسا"، فيما كتب آخر: "إليسا ستايل ده".



يأتي ذلك، بعدما وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة جديدة لجمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هي الأولى بعد إعلان قرارها اعتزالها المفاجئ، والذى أثار الجدل خلال الساعات الماضية، بعد فترة من طرح ألبومها الجديد، حيث عبرت عن حبها لجمهورها الذي ساندها عندما أعلنت هذا القرار.



وكتبت إليسا في تغريدتها الجديدة، قائلة: "كل ما أستطيع قوله الآن أنا بحبكم من أعماق قلبى يا أحسن جمهور على الإطلاق، ولا تنسوا أن هناك ألبوم جديد فى الطريق".



واختتمت الفنانة اللبنانية اليسا رسالتها بـ تشوق الجمهور لألبومها الجديد، واعتبر البعض من محبيها أن رسالتها الجديد تلميح بالتراجع عن قرار اعتزالها الغناء.



