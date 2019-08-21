أول تصريح لـ رئيس الوزراء السوداني: أولويتنا اقتصاد لا يقوم على الهبات

عقد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك مؤتمرا صحفيا في القصر الجمهوري بالخرطوم عقب تأديته اليمين الدستورية.



وبحسب "سكاي نيوز"، قال حمدوك إن:"الحرية والسلام والعدالة هو برنامجنا، وأولويتنا بناء السلام المستدام، علينا بناء اقتصاد لا يقوم على الهبات".



وأضاف أن التمثيل العادل للمرأة في مجالات العمل هو حق مستحق.



وأدى الخبير الاقتصادي الدولي عبد الله حمدوك، القسم الدستوري رئيسا لوزراء السودان، أمام رئيس "مجلس السيادة" عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء عباس بابكر، في مراسم أقيمت في القصر الجمهوري في الخرطوم.



ويعد حمدوك واحدا من أبرز الخبراء الدوليين فيما يتعلق باقتصاديات القارة الإفريقية، إذ عمل لسنوات في مؤسسات دولية وبنوك عالمية، معنيا بملف القارة السمراء، التي يؤمن بالقدرات الكامنة فيها.



ومنح اتفاق ترتيبات نقل السلطة، الذي وقعه "المجلس العسكري" الانتقالي، وقوى "الحرية والتغيير" مؤخرا، تلك القوى حق اختيار رئيس الوزراء منفردة على أن يصدق "المجلس السيادي" على التعيين.





