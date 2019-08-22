ضبط مرتكبي واقعة التعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل محل حلاقة بـ الشرقية

قالت وزارة الداخلية، إنها رصدت مقطع فيديو متداول على موقع "فيسبوك"، يحتوي على مشاهد بقيام بعض الأشخاص بالتعدى على شاب من ذوي الإعاقة، بالضرب داخل محل حلاقة.





وأضافت وزارة الداخلية، في بيان، أنه على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى تمكن من تحديد شخصية المجنى عليه، ومرتكبى الواقعة، وتوصلت الجهود إلى قيام مالك محل حلاقة، وعاملين، حلاق، ميكانيكى، وجميعهم مقيمون بناحية كفر إبراش دائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بالتعدى بالضرب على المجنى عليه، عامل بمقهى، 17 عامًا، مقيم بذات الناحية، داخل المحل الخاص بالأول، وتصوير الواقعة بمعرفة كهربائى، ونشر الفيديو المُشار إليه على "فيسبوك".





وأكدت وزارة الداخلية، أنه عقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، تم استهداف المتهمين وضبطهم.





وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه بمواجهة المتهمين اعترفوا بالتعدى على المذكور؛ لاتهام مالك محل الحلاقة بسرقة سماعات مركبة توكتوك خاص به، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.