برلماني: عدد الأراضي المتعدى عليها خلال 8 سنوات كارثة

وصف الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، التقرير الصادر من جهاز حماية الأراضى بوزارة الزراعة، بالكارثة.



وأشار سعيد حساسين إلى أن التقرير كشف عن أن المساحة التى جرى التعدى عليها منذ يناير 2011 وحتى 18 من أغسطس الجارى بلغت مليونًا و941 ألفًا و605 حالات على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 87 ألفًا و14 فدانًا، موضحًا أن إجمالي عدد الحالات التى تم إزالتها بلغت 594 ألفًا و727 حالة، على مساحة من الأراضى بلغت 33 ألفًا و421 فدانًا.



وأكد تقرير حماية الأراضى، أن عدد الحالات التى لم يتم إزالتها بلغت مليونًا و346 ألفًا و878 حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 53 ألفًا و592 فدانًا، مضيفًا أنه تم تقسيم التعديات إلى 3 أقسام بسيطة ومتوسطة وجسيمة، أما المتوسطة فهى المبانى التى لم يدخلها مرافق، والجسيمة التي دخلتها المرافق.



وأوضح تقرير تصنيف التعديات، أن حالات التعدي تشمل 3 مراحل؛ كالتالي:



1- التعديات البسيطة، وبلغت 297 ألفًا و213 حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بمساحة 12595 فدانًا، وهى تعديات عبارة عن تشوين مواد البناء وحفر أساسيات وبناء الأسوار على سطح الأرض.



2- التعديات المتوسطة، بمساحات بلغت 442 ألفًا و158 حالة على مساحة بلغت 17501 فدانًا، وهى تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها.



3- التعديات الجسمية، وبلغت 607 آلاف و507 حالات على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 23495 فدانًا، وهى تعديات متوسطة تم تطويرها وأصبحت مبانٍ مكتملة.



وطالب سعيد حسانين، فى طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس الوزراء ووزير الزراعة باتخاذ جميع الإجراءات لإزالة جميع التعديات على الاراضى الزراعية خاصة أن عدد الحالات التى لم يتم إزالتها بلغت مليونًا و346 ألفًا و878 حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 53 ألفًا و592 فدانًا متسائلا عن الأسباب التى تعوق ازالة التعديات على هذه المساحات الكبيرة من الاراضى الزراعية الخصبة.