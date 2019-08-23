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حوادث

كلب يعقر 21 شخصاً بالفيوم

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:28 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهدت عزبة الوابور الجديدة بقرية الغرق قبلى بمركز إطسا بالفيوم، قيام كلب ضال بعقر 21 طفلاً وطفلة وإحداث إصابات مُتفرقة بأجسادهم.

كان اللواء عادل الطلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من مستشفى إطسا المركزي بوصول 21 شخصًا، معظمهم من الأطفال مقيمين بعزبة الوابور الجديدة بقرية الغرق قبلى بمركز إطسا، مصابين بعقر كلب ضال.

تبين من التحقيقات قيام كلب ضال ومسعور بمهاجمة عدد من الأهالي بناحية عزبة الوابور الجديدة بدائرة المركز، نتج عنها إصابة 21 شخصًا بينهم أطفال، ونجح عدد من الأهالي بمطاردته وقتله بالعصي والشوم. 

تم نقل المصابين الـ 21 إلى مستشفى إطسا المركزى للعلاج ووضعهم تحت الملاحظة.

تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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