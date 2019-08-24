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فن

هيثم شاكر وكريم محسن.. عائدان بقوة إلى الساحة الفنية

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:30 م
هيثم شاكر وكريم محسن
هيثم شاكر وكريم محسن
آيه عاطف
طرح الفنان هيثم شاكر، مؤخرًا البومه الغنائي الجديد "معرفة قديمة" بعد فترة غياب طويلة عن تقديم الألبومات الغنائية بسبب حربه مع مرض السرطان حتى استطاع الشفاء منه، لكنه عاد بشكل قوي جدًا من خلال أغاني الألبوم المتنوعة، وقدم 13 أغنية هم "ياما ياما"، "ماتوصونيش"، "يا حبيبة"، "مفيش بعد بينسي"، "معرفة قديمة"، "مش مهم انا"، "ماتغيبوش"، "لحقتيني"، "كنت مداويني"، "راحوا"، "راحتي وياك"، "بابي مفتوح"، "احنا افترقنا".

بينما طرح الفنان كريم محسن البوم "قابل بقى"، بعد فترة غياب طويلة أيضًا، وتضمن الألبوم 14 أغنية منها "حبيبى أنا" كلمات أحمد حسن راؤول وألحان وتوزيع كريم محسن، و"الفرصة مش سعيدة" كلمات هانى صارو ولحن كريم محسن وتوزيع زووم، "تاتا تاتا" كلمات حسام سعيد ولحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"فجأة اختفت" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"عمرى ليها"، كلمات إسلام خالد وألحان وتوزيع إسلام زكى.

وتضمن الألبوم أيضا أغنية "شكرا لخدماتك" كلمات هانى صارو، لحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"ماحكتلكيش عنها" كلمات محمد نصار ولحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"تعيش وتسيب" كلمات عمرو عبده على ولحن عمرو الشاذلى وأحمد الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، "غالى" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"قابل بقى" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق.

كما ضم الألبوم كل من أغنية "زعلان" كلمات أيمن عز ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، "لسة حبيبى بستناك" كلمات محمد مصطفى ملك ولحن أحمد يوسف وتوزيع زووم، و"بلاش تتعشم" كلمات أيمن عز، وألحان كريم محسن، وتوزيع زووم، و"مبروك" كلمات الشاعر الكبير محسن عزت والد كريم محسن، وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق.

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