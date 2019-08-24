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رياضة

برشلونة يتلقى صدمة بسبب ليونيل ميسي قبل مواجهة ريال بيتيس.. اعرف موعد المباراة

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:27 م
ليونيل ميسي نجم فريق
ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة
إسماعيل محمود
استبعد ارسنتو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، نجم الفريق وقائده، الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة الفريق ، والتي ستلاقي ريال بيتيس غدًا ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وجاء استبعاد فالفيردي لميسي من قائمة المباراة ، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب الأرجنتيني في فترة الإعداد للموسم الجديد ، ليغيب ميسي عن الفريق الكاتلوني للمرة الثانية في الدوري الإسباني على التوالي ، حيث غاب في مباراة الفريق الأسبوع الماضي أمام أتليتك بيلباو.

وضمت قائمة الفريق كلا من: تير شتيجن- نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه- إيفان راكيتيتش- سيرجيو بوسكيتس - أرثر ميلو - رافينيا - لينجليه - أنطوان جريزمان- جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - فرانك دي يونج - أرتورو فيدال- صامويل أومتيتي - جونيور - إناكي بينا - بيريز -أنسو فاتي

يذكر أن برشلونة قد خسر في المباراة الأولى من الدوري ،أمام نظيره أتليتك بيلباو بهدف أحرزه المهاجم الإسباني المخضرم أدوريز.

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