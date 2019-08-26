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التحالف العربي يعلن إسقاط طائرتين حوثيين في اتجاه السعودية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:40 ص
المتحدث باسم التحالف
المتحدث باسم التحالف العربي
القسم الخارجي
أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيرة" بالمجال الجوي اليمني، أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

وأوضح العقيد المالكي وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية أن جميع محاولات المليشيا الحوثية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأكد المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراؤها.

وأضاف أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.

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