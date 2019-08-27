ضاحي خلفان يطالب بقطع العلاقات بين الإمارات وشمال اليمن: الضفادع ذهبوا للحوثي

طالب ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بقطع العلاقات الإماراتية مع الحكومة في شمال اليمن، إثر اتهامها للإمارات بدعم الانفصاليين في الجنوب.



وقال ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "شخصيا اتمنى على أبناء الإمارات وشعبها أن يطالب حكومتنا بعدم التعامل مع اليمن الشمالي ابدا..ذهبوا للحوثي، ولنرى رجولتكم ايها الضفادع".



وأضاف ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي،: "قدمنا لليمن عبر التاريخ ما لم يقدمه الغير..لكن يا شماليون ما فيكم خير.. قطع العلاقات الاماراتية مع شمال اليمن عن بكرة ابيها..الحل الأمثل".



وتابع ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي،: "يجب ان يكون لنا موقفا حازما من هؤلاء الأنذال الذين لا يقدروننا.. يجب ألا يمر نكران اليمنيين الشماليين لجهود الإمارات دون حساب صارم".



وأضاف ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي،: "الخونة لا يقدم لهم الخير ابدا".