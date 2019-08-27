بنتي غلطت.. تعليق ناري من والد فتاة العياط بعد إخلاء سبيلها

علق أحمد رزق، والد فتاة العياط المتهمة بقتل سائق، على قرار المحكمة بإخلاء سبيلها، قائلا: «ربنا أراد ينقذ بنتي».



وأضاف أحمد رزق، والد فتاة العياط ، خلال تصريحات تلفزيونية،: «بنتي لسة في مركز العياط نظرا لاستئناف النيابة على قرار المحكمة»، مضيفا: «بنتي عندها جلسة بكره، وعندنا ثقة في القضاء المصري الشامخ».



وأوضح أحمد رزق، والد فتاة العياط : «لا شك ولا تعليق علي أحكام القضاء المصري»، مضيفا: «حياتنا اتغيرت بعد الحادث، وأنا أرزقي بشتغل يوم ويومين لا».



واستطرد: «أنا شايف إن بنتي غلطت إنها راحت مشوار لوحدها وتركب عربية لوحدها، بس برجع وأقول هي طفلة»، معقبا: «ربنا أراد أن ينقذ بنتي».