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برلمان

برلماني: أعمال محمد رمضان منافية للآداب ويطالب المسئولين بالتدخل

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:43 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
عبد الرحمن سرحان
طالب النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، الجهات المسؤولة بالتدخل واتخاذ موقف ضد الفنان محمد رمضان، وذلك بعد حفلة الساحل الشمالي، والزي الذي يرتديه، لاسيما أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها بهذا الشكل المنافي للعادات والتقاليد المصري، على حد وصفه.

وقال "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "محمد رمضان كسب شعبية كبيرة جدًا، لكنه يستغلها في النزول بمستوى الأخلاق، على عكس ما كان يجب أن يكون، حيث كان من الأحرى على شخص مثله أن يكون أكثر قدوة مثالية لمتابعيه".

وأكد النائب سمير البطيخي ضرورة التدخل لمنع قيام محمد رمضان بهذه الأفعال المنافية للآداب العامة مرة أخرى.

وأشار عضو البرلمان إلى أن تباهي محمد رمضان بحضور جماهيري هو الأكبر ضمن حفلات الساحل الشمالي يحمله مسؤولية أكبر لتقديم محتوى راقٍ والظهور بشكل يليق، لا بهذه الصورة غير المقبولة.

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