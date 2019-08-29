فوائد التفاح غير متوقعة.. ودراسات تربط بين تناوله والسكتة الدماغية

فوائد التفاح البلدى عديدة وغير متوقعه لصحتك "تفاحة يوميًا تبقي الطبيب بعيدًا". تشير الدراسات إلى أن التفاح له فوائد صحية قوية ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمكافحة الأمراض المزمنة التي تقتل ملايين الأشخاص كل عام. فيما يلي قائمة قصيرة لن تغلميها عن فوائد التفاح البلدى لصحتك







فوائد التفاح البلدى للحامل



عن اهم فوائد التفاح البلدى الصحية للحامل غناه بالمنجنيز والنحاس والفيتامينات A و E و B1 و B2 و B6 كما يعد التفاح مصدر غني للبوليفينول وللحصول على أقصى استفادة من التفاح البلدى يجب تناول القشرة فهو يحتوي على نصف الألياف التى تمنخك الشيع وتححعلم لا تتناولى المزيد من الطعام بجانب العديد من البوليفينول.



فوائد التفاح البلدى للتخسيس



فوائد التفاح البلدى لأنقاص الوزن عديدة إذا كنت تريدن إنقاص الوزن ويمكن تناول شرائح التفاح قبل الوجبة الرئيسية لتشعرى بالشبع أكثر من أولئك الذين تناولوا عصير التفاح ..



فوائد التفاح البلدى



ويعد التفاح جيدا لقلبك وقد يكون أحد الأسباب أن التفاح يحتوي على ألياف قابلة للذوبان - وهو النوع الذي يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم كما أنها تحتوي على بوليفينول ، والتي لها تأثيرات مضادة للأكسدة. والذي قد يخفض ضغط الدم.



أكدت بعض الدراسات أن الجرعات العالية من الفلافونويد كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20٪



يمكن أن تساعد الفلافونويد في منع الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم ، وتقليل أكسدة LDL "السيئة" ، والعمل كمضادات للأكسدة



وربطت دراسة أخرى بين تناول الفواكه والخضروات ذات اللحم الأبيض ، مثل التفاح والكمثرى ، بخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. لكل 25 جراما - حوالي 1/5 كوب من شرائح التفاح - المستهلكة ، انخفض خطر السكتة الدماغية بنسبة 9 ٪ (9



بياعد التفاح البلدى فى تعزبز صحة القلب في عدة طرق فهو غني بالألياف القابلة للذوبان ، مما يساعد على خفض الكوليسترول في الدم. لديهم أيضًا بوليفينول مرتبط بانخفاض ضغط الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.



فوائد التفاح البلدى للأطفال



يساعد تناول التفاح البلدى وإدخاله لنظام طفلك الغذائى من الصغر على تعزيز نمو البكتيريا الجيدة . يتحول أيضًا إلى مركبات مفيدة أخرى تنتشر عبر جسمك كما يحتوى التفاح على بكتيريا جيدة تحمى من السمنة وأمراض القلب والسكري من النوع 2.



يساعد التفاح أيضا على انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من اللنوع الثاني ومن الممكن أن تساعد البوليفينول في التفاح على منع تلف الأنسجة في خلايا بيتا في البنكرياس.



يرتبط تناول التفاح بتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. هذا ربما يرجع إلى محتواها من مادة البوليفينول المضادة للأكسدة ويحتوي التفاح على البكتين ، وهو نوع من الألياف يعمل كخلايا حيوية . هذا يعني أنه يغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك.



يساعد تناول التفاح في منع الاصابة بالسرطان لان تناول التفاح يرتبط بانخفاض معدلات الوفيات الناجمة عن السرطان



ويعد التفاح مليء بفيتامين (ج) وبالألياف ويحتوي التفاح على ألياف غير قابلة للذوبان ، وهو نوع من الألياف التي لا تمتص الماء بالإضافة إلى الألياف غير القابلة للذوبان التي تساعد على الهضم



بحتوي التفاح على ألياف قابلة للذوبان ، مثل البكتين. يساعد هذا المغذيات في منع تراكم الكوليسترول في بطانة الأوعية الدموية ، مما يساعد بدوره في منع تصلب الشرايين وأمراض القلب.



وقال بارتليت في بيان من كلية كينجز كولدج "تناول وجبات خفيفة من الأطعمة الحمضية طوال اليوم هو الأكثر ضررا بينما تناولها في أوقات الوجبات أكثر أمانا ." "تفاحة في اليوم جيدة ، لكن تناول التفاح طوال اليوم قد يضر بالأسنان".



فوائد وأضرار التفاح البلدى



تحتوي بذور التفاح على مركب كيميائي يسمى أميجدالين ، والذي يمكنه إطلاق السيانيد ، وهو سم قوي ، عندما يتلامس مع إنزيمات الهضم. تمر البذور الكاملة عبر الجهاز الهضمي دون أن تمسها نسبيًا ، ولكن إذا مضغت البذور فقد تتعرض للسموم. لن تكون واحدة أو اثنتان ضارتين ، حيث يمكن للجسم التعامل مع جرعات صغيرة من السيانيد لكن إبتلاع الكثير من البذور ، يحتاج الحصول على رعاية طبية على الفور.