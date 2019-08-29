غلق باب التقدم لمبادرة صنايعية مصر..عبد الوهاب: ترويج منتجات المبدعين



يغلق صندوق التنمية الثقافية، اليوم، باب التقدم للمشاركة في المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"، التي تنظمها وزارة الثقافة، للتدريب المهني وإعادة الحرف التقليدية والتراثية المصرية إلى دائرة الضوء، وتعمل على إحيائها، وتأهيل جيل جديد من المبدعين، لافتا إلى أن أكثر الحرف المتقدم إليها الشباب "الخزف" و"الحلي" و"أعمال إشغال النحاس"، وهناك 3 حرف أخرى.



وقال الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن المبادرة تقدم إليها أكثر من 300 فرد، متوسط أعمار أكثر من 50% منهم ما بين 26 سنة إلى 35، ومؤهلاتهم الدراسية ما بين عالي ومتوسط.



وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من قبل الصندوق لتحديد الأولويات وإختار المقرر أن يشاركوا في المبادرة، حيث أن الورشة لا تزيد عن 25 فرد، وسيبدأ أول لقاء بالمتقديمن في النصف الأخير من سبتمبر المقبل، والتدريب سيبدأ في أكتوبر المقبل.



وأوضح أن الصندوق سيساعد الخرجيين من تلك الورش في الترويج لمنتجاتهم عن طريق مركز الحرف التراثية بالفسطاط، في المعارض التي يتم تنظيمها محليا وعالميًا.





وكانت قد أعلنت وزارة الثقافة في يونيو الماضي، عن تفاصيل مبادرة "صنايعية مصر" للتدريب المهنى، والتى تعيد الحرف التقليدية والتراثية المصرية إلى دائرة الضوء، وتعمل على إحيائها، وتأهيل جيل جديد من المبدعين فى هذا المجال ويقوم بتنفيذها صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب فى مركز الفسطاط للحرف التقليدية .



وقالت الوزارة إن اطلاق مباردة "صنايعية مصر" للتدريب المهنى يأتي انطلاقًا من الدور الوطني الهادف إلى صون الهوية، والحفاظ على ملامحها المتفردة، وضمن الإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق محاور التنمية المستدامة .



وأشارت الوزارة أن الحرف التقليدية والتراثية إحدى مفردات الإرث الثقافى، ومن الثوابت الراسخة فى الذاكرة حيث تميز المجتمع المصرى على مر العصور بعشرات الأنواع من الحرف اليدوية التي توارثتها الأجيال وأمست مدلولا للجمال والدقة والإتقان وعلامة للإبداع المحلى، مضيفة أن المبادرة تهدف إلى تنشئة أجيال جديدة من العاملين المهرة، وبناء قاعدة انتاجية فى هذا المجال تصبح أساسًا لانطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب يتم استثمار انتاجها فى فتح افاق تجارية عالمية مبتكرة، والترويج الخارجى لمصر سياحيًا إلى جانب نشر قيم الجمال بين أبناء الوطن .



يُشار أن مبادرة صنايعية مصر مشروع يهدف إلى التدريب على الحرف التقليدية والتراثية فى مجالات (أعمال النحاس – الصدف – القشرة – الخيامية – الخزف – الحلى التراثية )، ويستهدف أبناء الوطن من سن 18 حتى 40 عامًا، ويمنح المتدربين به شهادة معتمدة بعد اجتياز فترة التدريب التى تصل مدتها الى 8 شهور، وتتم على مرحلتين الأولى للمبتدئين، والثانية لرفع كفائة الحرفة، وذلك من خلال 52 ساعة دراسية شهريًا منها 16 ساعة للدراسة النظرية ، و36 ساعة للدراسة العملية والتطبيقية على أن تضم كل دورة من 10 إلى 15 متدربا .

