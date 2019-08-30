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بريطانيا تمنح مواطنيها في الاتحاد الأوروبي 3 ملايين استرليني

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:12 ص
بريطانيون في الاتحاد
بريطانيون في الاتحاد الأوروبي
شريف سيد
أعلنت الحكومة البريطانية، منح مواطنيها، المقيمين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 3 ملايين استرليني لمساعدتهم على العيش، عقب تنفيذ البريكست.

ووفقا للإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني ستشارك في تقديم هذه الأموال إلى المواطنين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي، لمساعدتهم على العيش.

ويشمل هذا القرار المتقاعدين والمعاقين، والمقيمين في المناطق النائية، والذين يحتاجون إلى مساعدة في الترجمة، حيث يعيش 1.3 مليون بريطاني المولد في دول الاتحاد الأوروبي.

وفي تعليقه على القرار، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن الحكومة البريطانية ترغب في جعل مواطنيها مستعدين للخروج من الاتحاد الأوروبي في أي وقت.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي عقدت اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يقضي بحرية مواطنيها في التحرك، عقب تنفيذ البريكست.

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