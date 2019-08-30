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رياضة

54 مليون ريال سعودي.. تفاصيل رحيل يوسف البلايلي عن الترجي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:39 م
يوسف البلايلي
يوسف البلايلي
نور عادل
أعلن نادي أهلي جدة السعودي، عن تعاقده رسميا مع الجزائري يوسف البلايلي جناح الترجي التونسي في عقد يصل حتى 2022 قابل للتجديد.

وكشفت تقارير صحيفة سعودي عن القيمة المالية لصفقة انتقال يوسف البلايلي إلي أهلي جدة، حيث أكدت ان تلك الصفقة ستكلف خزينة النادي 54 مليون ريال سعودي.

وأشارت الصحيفة إلي أن أهلي جدة قام بدفع 12 مليون ريال سعودي، لشراء السنة المتبقية في عقد يوسف البلايلي مع الترجي التونسي.

كما أوضحت التقارير أن مبلغ الـ42 مليون سعودي المتبقي يمثل مقدم عقد البلايلي مع الفريق الأول، ورواتب شهرية لمدة ثلاث سنوات.

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