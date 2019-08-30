الرأي الفاصل في علاقة أدوية حرق الدهون بـ فقدان الوزن.. فيديو

حسمت شريفة أبو الفتوح استشارى التغذية الشاملة، الجدل حول علاقة أدوية حرق الدهون بـ فقدان الوزن.



وقالت شريفة أبو الفتوح في لقائها ببرنامج " الجمعة في مصر" على قناة " إم بي سي مصر"، إن أدوية حرق الدهون لا فائدة منها ولا تساعد على إنقاص الوزن ولا يوجد دواء يؤدي إلى خفض الوزن.



وتابعت شريفة أبو الفتوح: "لابد من توافر الإرادة لدى الفرد الذي يرغب في فقدان الوزن وغير صحيح تناول ادوية حرق الدهون فقط لفقدان الوزن، وتلك الأودية مرتبطة بـ الإعلانات والحملات التسويقية".



وأكملت شريفة ابو الفتوح: "هناك الكثير من المراهقين الذي يعانون من تناول الطعام بشكل غير طبيعي، ثم يتناولون أدوية للتخلص من الطعام بأي شكل".