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رياضة

ديسابر يرفض الراحة استعدادا لبتروجيت فى نصف نهائي كأس مصر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:14 م
سيباستيان ديسابر
سيباستيان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز
حسن العمدة
رفض سيباستيان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز منح راحة للاعبين بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين عن طريق جون أنطوي فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بتروسبورت فى دور الـ8 .

ويؤدي فريق بيراميدز تدريباته صباح الغد علي ستاد الدفاع الجوي استعدادا لمباراة بتروجيت يوم الاثنين القادم فى نصف نهائي كأس مصر .

وغاب عبدالله السعيد عن لقاء اليوم بسبب إصابته بشد فى السمانة ومن المحتمل ان يشارك غدا فى التدريبات للدفع به فى مباراة بتروجيت.

ونجح سيباستيان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز فى أول إختبار له مع الفريق فى الإطاحة بالنادي الأهلي وحرس الحدود من كأس مصر.

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