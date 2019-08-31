الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال 3 أيام.. وتؤكد: اضطراب ملحوظ.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد سوف تشهد انخفاضا تدريجيا في درجة الحرارة، حيث يتراوح ما بين درجة ودرجتين تقريبًا، خاصةً في ساعات الليل والصباح الباكر.



وأشارت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم، السبت، إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة صباحًا يزيد من الشعور بالحرارة، كما أنه يزيد من نسب الشبورة، خاصة على الطرق القريبة من الرقع الزراعية والمسطحات المائية.



وتابعت أن اليوم يشهد نشاطا للرياح على جنوب سيناء، الذي يؤثر على حركة الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر.



وأوضحت "شاكر" أن درجات الحرارة خلال اـ 3 أيام المقبلة سوف تتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة، مشيرة إلى أن تلك الدرجات هي المعدلات الطبيعية لتلك الفترة من العام، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوعين القادمين سوف يكون هناك تغيرات ملحوظة في الطقس، حيث إنه يفصلنا عن فصل الخريف ما يقرب من 3 أسابيع.

