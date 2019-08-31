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أصل الحكاية

سارت عارية في الشارع.. كيف دافعت محبوبة الملك فاروق عن جمهورها بعدما جردها من ملابسها ؟

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:31 م
الملك فاروق والفنانة
الملك فاروق والفنانة كاميليا
سلمى عبد الناصر
بقدر جمالها، زخرت حياتها بالجدل والريبة، سحرت بأنوثها الرجال حتى طالتها شائعات غرام الملك بها، إلا أن حياة الفنانة الراحلة كاميليا لم تخلُ من الغموض، سواء في ديانتها أو جنسيتها، وحتى في وفاتها، حين رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 31 أغسطس لعام 1950، في حادث سقوط طائرتها الغامض، أثناء إقلاعها إلى روما، لترحل كاميليا عن عالمنا عن عمر يناهز 30 عاما.

سارت عارية في الشارع..
حياة قصيرة عاشتها الفنانة كاميليا، إلا أنها زخرت السينما بأعمالها، وتركت بصمتها في أفلام الفن الجميل، بأدائها الاستعراضي وتمثيلها، أقنعت الفنان يوسف وهبي حتى ضمها لمسرحه، فقدمها في مسرحياته، لتخطف أنظار المخرج أحمد سالم، الذي تبناها فنيا، وقام بتدريبها على التمثيل وقدمها في العديد من الأعمال حتى قدمت حوالي 22 عملا فنيا خلال 4 سنوات فقط، وشغلت الرأي العام بسبب ديانتها اليهودية، حتى اتهموها بالجاسوسية لإسرائيل.

ارتبط اسم كاميليا بالملك فاروق وانتشرت إشاعات غرامه بها، وغيرته الشديدة بها، الأمر الذي ساهم في شهرتها بشكل أسرع، فيما تداول البعض أنباء وقوع الدنجوان رشدي أباظة في شباك حبها، ومنافسته للملك فاروق في حب كاميليا، وإذا لم يسلم الملوك من سحر الوقوع من حبها فما حال جمهورها ؟

سارت عارية في الشارع..
وقعت الفنانة كاميليا في براثن جمهورها، ضحية لإعجابهم وولعهم بها، حتى تسببوا في واقعة أليمة لها وسيرها عارية بالشوارع، في حادثة مؤسفة تعرضت لها الفنانة كاميليا، نشرت عنها صحيفة أخبار اليوم، في عددها الصادر يوم 21 يناير عام 1950.

تواجدت الفنانة كاميليا في حفلة عرض خاص لأحد أفلامها، وحضر عدد كبير من معجبيها ذلك اليوم، وفور ظهورها أمامهم، تدافعت الجماهير على كاميليا، حتى تمزق فستانها، وتجردت عن ملابسها منها حتى أصبحت عارية.

علقت كاميليا على تلك الواقعة، وبكل حب لم تهاجم جمهورها الذين تسببوا في تلك الحادثة، وبررت تصرفهم أنها حماسة زائدة منهم، نتيجة حبهم لها، وأعربت عن اسفها لتلك الحادثة ولم تهاجم الجمهور المصري ولكن علقت أن الجمهور الانجليزي ليس لديه نفس الحماس مقارنة بالمصريين.

نشرت صحيفة ب"صنداي تايمز"، البريطانية، الواقعة التي تعرضت لها الفنانة كاميليا، وأكدت في تقريرها على تعليق الفنانة بشأن الجمهور الإنجليزي الذي لم يتصرف بنفس حماس الجمهور المصري.

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