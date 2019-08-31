سارت عارية في الشارع.. كيف دافعت محبوبة الملك فاروق عن جمهورها بعدما جردها من ملابسها ؟

بقدر جمالها، زخرت حياتها بالجدل والريبة، سحرت بأنوثها الرجال حتى طالتها شائعات غرام الملك بها، إلا أن حياة الفنانة الراحلة كاميليا لم تخلُ من الغموض، سواء في ديانتها أو جنسيتها، وحتى في وفاتها، حين رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 31 أغسطس لعام 1950، في حادث سقوط طائرتها الغامض، أثناء إقلاعها إلى روما، لترحل كاميليا عن عالمنا عن عمر يناهز 30 عاما.



